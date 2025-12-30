¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼¤Î·³»öÀ¯¸¢¤¬¼çÆ³¤¹¤ëÁíÁªµó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢JNN¤ÎÃ±ÆÈ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¤¿·³¤ÎÊóÆ»´±¤Ï¡ÖÂè1ÃÊ³¬¤ÎÅêÉ¼¤ÏÀ®¸ù¤·¤¿¡×¤È¶¯Ä´¤·¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢¡Öº£¤ÎÆüËÜ¤È¤Î´Ø·¸¤ÏºÇ°­¤À¡×¤ÈÆüËÜÀ¯ÉÜ¤Ø¤ÎÉÔËþ¤âÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2021Ç¯¤Î·³»ö¥¯¡¼¥Ç¥¿¡¼°Ê¹ß¡¢½é¤á¤Æ¤È¤Ê¤ëÁíÁªµó¤Ï¡¢28Æü¤Ë1²óÌÜ¤ÎÅêÉ¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢Íè·î²¼½Ü¤Þ¤ÇÃÏ°è¤´¤È¤Ë3²ó¤ËÊ¬¤±¤Æ¼Â»Ü¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼·³¤Î¥¾¡¼¡¦¥ß¥ó¡¦¥È¥¥¥óÊóÆ»´±¤Ï29Æü¡¢JNN¤ÎÃ±ÆÈ¼èºà¤Ë±þ¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¥ß