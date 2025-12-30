¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Î¤¢¤ëÌÍ¤ä¡¢½¨°ï¤Ê¡Ö¤ß¤½¥éー¥á¥ó¡×¤Ê¤É¡¢¸ÄÀ­Ë­¤«¤Ç¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Î¹â¤¤¥éー¥á¥ó¤¬Â³¡¹¤ÈÅÐ¾ì¡£¥éー¥á¥ó²¦¹ñ¡¦¿·³ã¤Ï2025Ç¯¤â¿·¤·¤¤Å¹¤¬¥ªー¥×¥ó¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö ¥éー¥á¥ó²¦¹ñ¡¦¿·³ãÏÃÂê¤Î¿·Å¹¡×¤ÈÂê¤·¤Æ¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£ ¿·¤¿¤Ê¡ÖÀ¸Õª¾ßÌý¡×¤Î1ÇÕ £³¼ïÎà¤Î¡ÖÜ¥¡Ê¤·¤ç¤¦¡Ë¡×¤ò¶î»È¤·¤¿¿·¤¿¤ÊÀ¸Õª¾ßÌý¤Î1ÇÕ¡£¿·³ã5Âç¥éー¥á¥ó¤Î¤Ò¤È¤Ä¡ÖÄ¹²¬À¸Õª¾ßÌý¥éー¥á¥ó¡×¤È¤Ï°ìÌ£°ã¤¦Ì£