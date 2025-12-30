¡ÊÂæËÌÃæ±û¼Ò¡Ë¹ñËÉÉô¡Ê¹ñËÉ¾Ê¡Ë¤Ï30Æü¡¢Ê¡·úÃÏ¶è¤ÇÃæ¹ñ·³¤ÎÄ¹µ÷Î¥¥í¥±¥Ã¥ÈË¤ÉôÂâ¤¬Æ±Æü¸áÁ°9»þ¤«¤é¡¢ËÌÉô¤ËÀßÄê¤·¤¿ÌÜÉ¸¤Ë¸þ¤±¤Æ°ìÏ¢¤Î¼ÂÃÆ¼Í·â¤ò¹Ô¤¤¡¢ÂæÏÑ¤«¤é24¥«¥¤¥ê¡ÊÌó44¥­¥í¡Ë¤Î¥é¥¤¥ó¤Î¼þÊÕ¤ËÃåÃÆ¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¹ñ·³¤¬Ê¼ÎÏ¡¢²ÐÎÏ¤ÎÅý¹ç¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¸·Ì©¤Ë´Æ»ë¤·¡¢ÂÐ½è¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤¿¡£Ãæ¹ñÂ¦¤Ï29Æü¡¢ÂæÏÑ¼þÊÕ¤Ç¡ÖÀµµÁ»ÈÌ¿2025¡×¤ÈÂê¤·¤¿·³»ö±é½¬¤Î³«»Ï¤òÈ¯É½¡£30Æü¤Ë¤Ï¸áÁ°8»þ¤«¤é¸á¸å6»þ¤Þ¤Ç¡¢ÂæÏÑ¤ò¼è¤ê°Ï¤à³¤°è¤È¶õ°è