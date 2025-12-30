¡Ú¹á¹Á¶¦Æ±¡Û30ÆüÉÕ¤Î¹á¹Á±Ñ»ú»æ¥µ¥¦¥¹¥Á¥ã¥¤¥Ê¡¦¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¡¦¥Ý¥¹¥È¤ÏÃæ¹ñ¤ÎÀ¶²ÚÂç¤Ê¤É¤¬ÂçÎ¦´ÖÃÆÆ»¥ß¥µ¥¤¥ë¡ÊICBM¡Ë¤ÎÈ¯¼ÍÂæ¤òÀßÃÖ¤Ç¤­¤ë¼ÖÎ¾¤Î»îºîµ¡¤ò³«È¯¤·¤¿¤ÈÊó¤¸¤¿¡£¼Ð¤á¤ä²£Êý¸þ¤Ë¥«¥Ë¤Î¤è¤¦¤Ë°ÜÆ°¤·¡¢½¾Íè¤ÎÈ¯¼ÍÂæÉÕ¤­¼ÖÎ¾¤Ç¤ÏÉÔ²ÄÇ½¤À¤Ã¤¿¾ã³²Êª¤ÎÂ¿¤¤ÃÏ·Á¤âÁö¹Ô¤Ç¤­¤ë¤È¤·¤¿¡£»îºîµ¡¤Ï21Æü¤ËËÌµþ¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£ÅÅµ¤¤Ç¶îÆ°¤¹¤ë¤¿¤á¥¹¥Æ¥ë¥¹À­Ç½¤¬¹â¤¯¡¢¤Û¤ÜÌµ²»¡£¤½¤Î¾ì¤Ç¸þ¤­¤òÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤ë¡£¥¸¥°¥¶¥°Áö¹Ô¤Ç