ÃæµïÀµ¹­»á¤ÏÉ½ÉñÂæ¤Ë»Ñ¤ò¸«¤»¤ºº£Ç¯¤â¤¢¤È¤ï¤º¤«¤Ç¸µÃ¶¤ò·Þ¤¨¤ë¤¬¡¢¿¶¤êÊÖ¤ë¤ÈÂ¿¤¯¤Î·ÝÇ½¥Ë¥å¡¼¥¹¤¬À¤´Ö¤òÁû¤¬¤»¤Æ¤­¤¿¡£ÆÃ¤Ë¡¢¥¹¥¿¡¼¤äÂç¸æ½ê¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢·ÝÇ½³¦¤Ç³Î¸Ç¤¿¤ëÃÏ°Ì¤òÃÛ¤¤¤¿¿Í¤¿¤Á¤¬¡¢°ì¤Ä¤Î¥¹¥­¥ã¥ó¥À¥ë¤ä¹ðÈ¯¤Ë¤è¤ê¡¢¤¤¤È¤â´ÊÃ±¤Ë¤¹¤Ù¤êÍî¤Á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿ÁûÆ°¤¬Â¿¤¤°õ¾Ý¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤Ç¡¢Æü¡¹¡¢¥Ë¥å¡¼¥¹¤òÇÛ¿®¤·¤Æ¤­¤¿¡ØFRIDAY¥Ç¥¸¥¿¥ë¡Ù¤¬¡¢º£Ç¯£±Ç¯´Ö¤ÇÆÉ¤Þ¤ì¤¿·ÝÇ½µ­»ö¤ò¡¢¾åÈ¾´ü¡¢²¼È¾´ü¤ËÊ¬¤±¡¢¥é¥ó¥­¥ó¥°·Á