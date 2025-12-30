¡ÖÂè£¶£·²óµ±¤¯¡ªÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¡×¡ÊÆüËÜºî¶Ê²È¶¨²ñ¼çºÅ¡Ë¤Î¼ø¾Þ¼°¤¬£³£°Æü¡¢Åìµþ¡¦½éÂæ¤Î¿·¹ñÎ©·à¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡££·¿ÍÁÈ¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡Ö£È£Á£Î£Á¡×¤¬ºÇÍ¥½¨¿·¿Í¾Þ¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£¼õ¾Þ¤¬·è¤Þ¤ë¤È¡¢£Ã£È£É£Ë£Á¤ÏÂç¹æµã¡£¡Ö£Â£ì£õ£å£Ê£å£á£î£ó¡×¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç¤Ï¡¢´¶Æ°¤Î¤¢¤Þ¤ê²Î¾§¤Ç¤­¤Ê¤¯¤Ê¤ë¥·¡¼¥ó¤â¤¢¤Ã¤¿¡££Ù£Õ£Ò£É¤â´¶ÎÞ¤·¡Ö¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤â»Ù¤¨¤é¤ì¤Æ¤­¤¿¤Î¤Ç´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç