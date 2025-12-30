¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥Ë¥Ã¥Á¥§¡×¤Î¶áÆ£¤¯¤ß¤³¡Ê42¡Ë¤¬30Æü¤Þ¤Ç¤Ë¹¹¿·¤µ¤ì¤¿CBC¥Æ¥ì¥Ó¤Î¾ðÊó¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡ÖÂÀÅÄ¡ßÀÐ°æ¤Î¥Ç¥é¥é¥Ð¡×¤Î¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë½Ð±é¡£¡Ö½÷·Ý¿ÍNo.1·èÄêÀïTHEW2025¡×¤Î9ÂåÌÜ½÷²¦¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤Î¡ÈÈ¿¶Á¡É¤òÌÀ¤«¤¹¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖÇú¾ÐÌäÂê¡×¤ÎÂÀÅÄ¸÷¤È¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡¦ÀÐ°æÎ¼¼¡¤¬Í¥¾¡¤ò¾Î¤¨¤ë¤È¡¢¶áÆ£¤Ï¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹!¡×¤È¾Ð´é¤ò¤ß¤»¤ë¡£¶áÆ£¤¬¡ÖÂÀÅÄ¤µ¤ó¡¢¸«¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¿