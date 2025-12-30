¢¡Á´¹ñ¹â¹»¥é¥°¥Ó¡¼Âç²ñ2²óÀïÃÞ»ç72¡½0À»¸÷³Ø±¡¡Ê30Æü¡¢²Ö±à¥é¥°¥Ó¡¼¾ì¡ËÃÞ»ç¤Î1Ç¯À¸¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤·¤¿WTB¾åÍ§Êå¤¬3¥È¥é¥¤¤ò·è¤áÆ±¹»½é¤Î3²óÀï¿Ê½Ð¤Ø¹×¸¥¤·¤¿¡£½éÀï¤Î¾ëÅìÀï¤Ç²Ö±à½é¥È¥é¥¤¤ò·è¤á¡¢2²óÀï¤Þ¤Ç¤Ç4¥È¥é¥¤¤ò¤¢¤²¤¿¡£¡Ö¼«Ê¬¤Î»ý¤ÁÌ£¤Ï¥¹¥Ô¡¼¥É¡×¤È50¥á¡¼¥È¥ë6.1ÉÃ¤Î½ÓÂ­¤òÀ¸¤«¤·¸åÈ¾25Ê¬¤Ë¤Ï¥­¥Ã¥¯¤Ç¾å¤²¤¿¥Ü¡¼¥ë¤ò¼«¤é¥­¥ã¥Ã¥Á¤¹¤ë¤È¤½¤Î¤Þ¤ÞÈô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¥È¥é¥¤¡£¡Ö1Ç¯Á°¤Ï¤³¤³¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤Ê¤ó¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿