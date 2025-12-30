¸µÆü¤Î¾å½£Ï©¤òÉñÂæ¤Ë¼Â¶ÈÃÄÆüËÜ°ì¤òÁè¤¦¡Ö¥Ë¥åー¥¤¥äー±ØÅÁ¡×¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¸©Ä£¤Ç¤Ï¡¢ËÜÈÖ¤òÁÛÄê¤·¤¿¥ê¥Ïー¥µ¥ë¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ Âè£·£°²ó¤ÎÀáÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë¥Ë¥åー¥¤¥äー±ØÅÁ¡£È¯ÃåÅÀ¤È¤Ê¤ë¸©Ä£¤Î£³£²³¬¤Ë¤Ï¤¹¤Ç¤ËÊüÁ÷¥»¥ó¥¿ー¤¬Àß¤±¤é¤ì¡¢£³£°Æü¤Ë¤ÏËÜÈÖ¤Ë¸þ¤±¤¿¥ê¥Ïー¥µ¥ë¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ º£²ó¤Ï¡¢Á´¹ñ£¶ÃÏ¶è¤ÎÍ½Áª¤ò¾¡¤ÁÈ´¤¤¤¿£´£°¥Áー¥à¤¬½Ð¾ì¤·¡¢£·¶è´ÖÁ´Ä¹£±£°£°¥­¥í¤Î¥³&#12