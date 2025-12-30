¿¿¤ÃÇò¤Ë¤Ê¤Ã¤¿È±¤ÎÌÓ¡ÄÊÑ¤ï¤é¤Ì¾Ð´é¿ô¡¹¤Î¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²è¤Ç³èÌö¤¹¤ë¡¢ÇÐÍ¥¤Î¸¶ÅÄÂçÆóÏº(81)¤Î¶á±Æ¤ËÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÏÃÂê¤ÎÅê¹Æ¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¸µNHK¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ç¸½ºß¤Ï¥Õ¥ê¡¼¤Ç³èÆ°¤¹¤ëÉðÆâÆ«»Ò(60)¡£¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¡ÖÇÐÍ¥¸¶ÅÄÂçÆóÏº¤µ¤ó¤Ë¤ªÀ¼¤«¤±¤·¤Æ¡¢Ã¤Ì¦ÂöÏº¤µ¤ó¤ÎÈÖÁÈ¤Ë¤ª¼ÙËâ¤·¤Æ¤­¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤ÈÄÖ¤Ã¤Æ2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¡£¥°¥ì¥¤¥Ø¥¢¤Ç¸ý¤Ò¤²¤òÃß¤¨¤¿¥À¥ó¥Ç¥£¤Ê»Ñ¤Î¸¶ÅÄ¤¬ÉðÆâ¤Î¸ª¤òÍ¥¤·¤¯°ú¤­´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡£Â³