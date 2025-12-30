¡ÖÂè£¶£·²óµ±¤¯¡ªÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¡×¤¬£³£°ÆüÌë¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£ºî»í¾Þ¤ò»Ø¸¶è½Çµ¤¬¡Ö¤È¤¯¤Ù¥Á¥å¡¢¤·¤Æ¡×¡Ê¡á£Ì£Ï£Ö£Å¡Ë¤Ç¼õ¾Þ¤·¤¿¡£»Ø¸¶¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È¡¢°Â½»¿Â°ìÏº¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬¡Ö¤â¤¦»Ø¸¶ÀèÀ¸¤Ç¤¹¤Í¡¢¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½ËÊ¡¤·¤¿¡£»Ø¸¶¤Ï¡Ö¸÷±É¤Ç¤¹¡£»Ø¸¶¤Ç¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡¢ÊÑ¤ï¤é¤º¡×¤È±þ¤¸¤¿¡£½©¸µ¹¯»á¤Ë¤â¡Ö»Ø¸¶ÀèÀ¸¡¢¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½ËÊ¡¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¤¦¤ì¤·¤¤»×¤¤¤â²ù¤·¤¤»×¤¤¤â¤·¤¿¥ì¥³Âç¤ËÌá¤Ã