¡ãÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¡ä¡þ30Æü¡þNHK¥Û¡¼¥ë»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤ëÍ­µÈ¹°¹Ô¡Ê51¡Ë¡¢º£ÅÄÈþºù¡Ê28¡Ë¡¢°½À¥¤Ï¤ë¤«¡Ê40¡Ë¡¢ÎëÌÚÆàÊæ»Ò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê43¡Ë¤¬¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¡£°½À¥¤Ï19Ç¯°ÊÍè4ÅÙÌÜ¡¢Í­µÈ¤Ï3Ç¯Ï¢Â³¡¢º£ÅÄ¤Ï½é¡¢ÎëÌÚ¥¢¥Ê¤Ï2Ç¯Ï¢Â³¤È¤Ê¤ë¡£º£ÅÄ¤Ï¡Ö¤³¤¦¤·¤¿¥ê¥Ï¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¹¤Ç¤Ë°µ´¬¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÌÜ¤ÎÁ°¤Ç¸«¤Æ¤¤¤Æ¡¢ËÜÈÖ¤¬³Ú¤·¤ß¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¤¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë¥Ð¥¿¥Ð¥¿¤Ê¤ó¤À¤È¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Î¢¤ÇÁö¤Ã¤Æ¤¤¤ë