¡ãÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¡ä¡þ30Æü¡þNHK¥Û¡¼¥ë»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤ëÍ­µÈ¹°¹Ô¡Ê51¡Ë¡¢º£ÅÄÈþºù¡Ê28¡Ë¡¢°½À¥¤Ï¤ë¤«¡Ê40¡Ë¡¢ÎëÌÚÆàÊæ»Ò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê43¡Ë¤¬¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¡£°½À¥¤Ï19Ç¯°ÊÍè4ÅÙÌÜ¡¢Í­µÈ¤Ï3Ç¯Ï¢Â³¡¢º£ÅÄ¤Ï½é¡¢ÎëÌÚ¥¢¥Ê¤Ï2Ç¯Ï¢Â³¤È¤Ê¤ë¡£3Ç¯Ï¢Â³¤È¤Ê¤ëÍ­µÈ¤Ï¡Ö3ÅÙÌÜ¤Ç¤¹¤±¤É¡¢²áµî2Ç¯¤è¤ê¤â¤¹¤´¤¤¹ÈÇò¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£½Ð¾ì¤¹¤ë»°»³¤Ò¤í¤·¤Î²Î¾§¤Ç¤ÏËèÅÙ¹±Îã¤Î¤±¤ó¶Ì¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¡£¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤Ç¤Ï¼º