½÷À­¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Öukka¡Ê¤¦¤Ã¤«¡Ë¡×¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¶Üß·¤â¤¢¤µ¤ó¤¬2025Ç¯12·î29Æü¤Ë¸ø¼°¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¤·¡¢¥°¥ë¡¼¥×²ò»¶È¯É½¤ò¼õ¤±¤Æ¡ÖËÜ²»¡×¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£Ukka¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï28Æü¤Ë¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¡¢26Ç¯5·î24Æü¤Î¥é¥¤¥Ö¤ò¤â¤Ã¤Æ²ò»¶¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¡Ö²ñ¼Ò¤ÎÊý¿Ë¤äº£¸å¤Î¥°¥ë¡¼¥×³èÆ°¤ËÂÐ¤¹¤ë²ÄÇ½À­¤Ê¤ÉÁí¹çÅª¤Ë¸¡Æ¤¤ò½Å¤Í¤¿·ë²Ì¡×¤À¤È¤¤¤¦¡£¸½ºß19ºÐ¤Î¶Üß·¤µ¤ó¤Ï¡¢¸µ¡Ö¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¡×¸åÆ£¿¿´õ¤µ¤ó¤ÎÄï¤ÇÀéÍÕ¤ÎÈ¬³¹»ÔµÄ²ñµÄ°÷¡¦¸åÆ£