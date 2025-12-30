¡ØÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù Âç¤ß¤½¤«¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡ØÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¡Ê¸á¸å£·»þ20Ê¬¡Á¡Ë¤òÌÜÁ°¤Ë¹µ¤¨¡¢NHK¹ÈÇò¤ÎÀ©ºîÅý³ç¡¦¼Ä¸¶»á¤¬µ­¼Ô²ñ¸«¤Ë±þ¤¿¡£ÊüÁ÷100Ç¯¤È¤¤¤¦Îò»ËÅª¤ÊÀáÌÜ¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ëº£²ó¤Î¹ÈÇò¡£Ç´¤ê¶¯¤¤¸ò¾Ä¤ÎËö¤ËÂ·¤Ã¤¿¹ë²Ú¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ÎÎ¢Â¦¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£À©ºîÅý³ç¤Î¼Ä¸¶»á¤Ï¡¢º£²ó¤Î¹ÈÇò¤ò¡ÖÊüÁ÷100Ç¯¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ëÀáÌÜ¤Î¹ÈÇò¡×¤È°ÌÃÖ¤Å¤±¤¿ ¡£11·î¤Î½Ð¾ì²Î¼êÈ¯É½°Ê¹ß¤â¡¢ÆÃÊÌ´ë²è¤ÎÄÉ²ÃÈ¯É½¤¬