ÆüËÜ¶ä¹Ô£²£¹Æü¤Î³°°Ù»Ô¾ì½ÐÍè¹â ¥É¥ë±ß ¥¹¥Ý¥Ã¥È 24²¯5900Ëü¥É¥ë ¥¹¥ï¥Ã¥× 558²¯5500Ëü¥É¥ë ¥æー¥í¥É¥ë ¥¹¥Ý¥Ã¥È 4²¯6000Ëü¥É¥ë ¥¹¥ï¥Ã¥× 80²¯7900Ëü¥É¥ë