Åìµþ»þ´Ö17:42¸½ºß ¹á¹Á¥Ï¥ó¥»¥ó»Ø¿ô 25854.60¡Ê+219.37+0.86%¡Ë Ãæ¹ñ¾å³¤Áí¹ç»Ø¿ô 3965.12¡Ê-0.160.00%¡Ë ÂæÏÑ²Ã¸¢»Ø¿ô 28707.13¡Ê-103.76-0.36%¡Ë ´Ú¹ñÁí¹ç³ô²Á»Ø¿ô 4214.17¡Ê-6.39-0.15%¡Ë ¹ë£Á£Ó£Ø£²£°£°»Ø¿ô 8717.08¡Ê-8.65-0.10%¡Ë ¥¤¥ó¥É£Ó£Å£Î£Ó£Å£Ø£³£°¼ï 84667.38¡Ê-28.16-0.03%¡Ë £³£°Æü¤Î¥¢¥¸¥¢³ô¤Ï¤Þ¤Á¤Þ¤Á¡£Ç¯Ëö¤ò¹µ¤¨¤ÆÍÍ»Ò¸«¥àー¥É¤¬¹­¤¬¤ê¡¢Â¿¤¯¤Î»Ô¾ì¤¬¾®