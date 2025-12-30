Ãæ¹ñ³°¸òÉô¡£¡ÊËÌµþ¡á¿·²Ú¼Òµ­¼Ô¡¿Íû²ì¡Ë¡Ú¿·²Ú¼ÒËÌµþ12·î30Æü¡ÛÃæ¹ñ³°¸òÉô¤ÎÎÓ·õ¡Ê¤ê¤ó¡¦¤±¤ó¡ËÊóÆ»´±¤Ï30Æü¤Îµ­¼Ô²ñ¸«¤Ç¡¢Ãæ¹ñ¿ÍÌ±²òÊü·³ÅìÉôÀï¶è¤¬¼Â»Ü¤·¤¿±é½¬¡ÖÀµµÁ¤Î»ÈÌ¿¡Ý2025¡×¤Ë´Ø¤¹¤ëÊÆ¹ñ»ØÆ³¼Ô¤ÎÈ¯¸À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÂæÏÑ¤ÏÃæ¹ñÎÎÅÚ¤ÎÉÔ²ÄÊ¬¤Î°ìÉô¤Ç¡¢Ãæ¹ñ·³¤Ë¤è¤ë´ØÏ¢¤Î·³»ö±é½¬¤Ï¡ÖÂæÏÑÆÈÎ©¡×Ê¬ÎöÀªÎÏ¤Î¡ÖÉðÎÏ¤Ë¤è¤ëÆÈÎ©¡×¤ËÂÐ¤¹¤ë¸·¤·¤¤²ü¤á¤Ç¤¢¤ê¡¢¹ñ²È¼ç¸¢¤ÈÎÎÅÚ¤Î°ìÂÎÀ­¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤ÎÉ¬Í×¤Ê¹ÔÆ°¤À¤ÈÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£