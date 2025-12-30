３０日、２０２５年国際情勢・中国外交シンポジウムで基調講演を行う王毅氏。（北京＝新華社記者／李鑫）【新華社北京12月30日】中国の王毅（おう・き）共産党中央政治局委員・外交部長は30日、北京で開かれた2025年国際情勢・中国外交シンポジウムで演説し、血によって勝ち取った第2次世界大戦勝利の成果を断固として守らなければならないと強調した。王氏は次のように述べた。今年は、中国人民抗日戦争と世界反ファシ