¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥É±Ç²èÉô¤Î¥ì¥®¥å¥éー¼¹É®¿Ø¤¬¡¢Ç¯Ëö¤Þ¤ÇÆüÂØ¤ï¤ê¤ÇÈ¯É½¤¹¤ë2025Ç¯¤ÎÇ¯´Ö¥Ù¥¹¥È´ë²è¡£±Ç²è¡¢¹ñÆâ¥É¥é¥Þ¡¢³¤³°¥É¥é¥Þ¡¢¥¢¥Ë¥á¤Î4¤Ä¤Î¥«¥Æ¥´¥êー¤ËÊ¬¤±¡¢¥¢¥Ë¥á¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢·à¾ì¸ø³«¡¦ÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥óºîÉÊ¤«¤é¡¢¼¹É®¼Ô¤¬ÆÈ¼«¤Î´ÑÅÀ¤Ç10ºîÉÊ¤ò¥»¥ì¥¯¥È¤¹¤ë¡£Âè16²ó¤ÎÁª¼Ô¤Ï¡¢±Ç²è¥³¥é¥à¥Ë¥¹¥È¤Î¥¢¥Ê¥¤¥¹¡ÊANAIS¡Ë¡£¡ÊÊÔ½¸Éô¡Ë »²¹Í¡§ÍÓÊ¸³Ø¡¢ÇßÅÄ¥µ¥¤¥Õ¥¡ー¡¢¥Ê¥Ê¥ò¥¢¥«¥ê2025