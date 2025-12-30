¡È¥È¥Ë¥»¥ó¡É¤³¤È20th Century¤Î°æ¥Î¸¶²÷É§¤¬¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¤·¡¢ºäËÜ¾»¹Ô¤ÈÄ¹ÌîÇî¤È¤Î3¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¡ÛµÊÃãÆó½½À¤µª¤ÎÇ¯ËöÂçÁÝ½ü¤ò½ª¤¨¤ÆËþÌÌ¤Î¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ë¥È¥Ë¥»¥ó¤ÎºäËÜ¾»¹Ô¡õÄ¹ÌîÇî¡õ°æ¥Î¸¶²÷É§ ¢£¥È¥Ë¥»¥ó¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤ÎµÊÃãÅ¹¤ò3¿Í¤ÇÇ¯ËöÂçÁÝ½ü¤ò¼Â»Ü °æ¥Î¸¶¤Ï¡ÖµÊÃãÆó½½À¤µªÂçÁÝ½ü¡£ÍèÇ¯¤Î½àÈ÷¡£¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÈËºÇ¯²ñ¡£¤¤¤¤Ç¯¤À¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿ÍèÇ¯¤â¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢»äÉþ¤Î3¥·