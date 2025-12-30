¡Ú¾å³¤¶¦Æ±¡Û30Æü¤ÎÃæ¹ñ¡¦¾å³¤³°¹ñ°ÙÂØ»Ô¾ì¤Î¿ÍÌ±¸µÁê¾ì¤ÏÂÐ¥É¥ë¤Ç¾å¾º¤·¡¢ÄÌ¾ï¼è°ú¤Î½ªÃÍ¡ÊÆüËÜ»þ´Ö¸á¸å5»þÈ¾¸½ºß¡Ë¤Ï1¥É¥ë¡á6.9901¸µ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£½ªÃÍ¤¬6¸µÂæ¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï2023Ç¯5·î°ÊÍè¡¢Ìó2Ç¯7¥«·î¤Ö¤ê¡£