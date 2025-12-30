¡ü ¡Ö¥Ü¡¼¥Ê¥¹¤ÏÁ´³Û¥ª¥ë¥«¥ó¡×¡ÖS&P500¤Ç·ø¼Â¤Ë¡×¨¡¨¡¥á¥Ç¥£¥¢¤äSNS¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¡ÈÀµ²ò¡É¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Î¤è¤¦¤Ë¸ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤±¤ì¤ÉËÜÅö¤Ë¡¢¤½¤ì¤¬Ã¯¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¥Ù¥¹¥È¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£¡Ö»ñ»º1²¯±ßÌ¤Ëþ¤Ç¡¢¶âÍ»Åê»ñ¤òºÇÍ¥Àè¤Ë¤¹¤ë¤Î¤Ï¡È¼å¼Ô¤ÎÀïÎ¬¡É¤Ç¤¹¡×¨¡¨¡¤½¤¦¸ì¤ë¤Î¤Ï¡¢»ñ»º2.5²¯±ßÄ¶¤ò»ý¤ÄÅê»ñ²È¡¦¥é¥¤¥ª¥ó¤¸¤å¤ó»á¤À¡£¤Ê¤¼¡¢¿·NISA¤ËÆþ¤ì¤ë¤Î¤¬Àµ²ò¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«¡£ÌÜÀè¤Î³ô¹â¤è¤ê¤â¡¢¤Ï¤ë¤«¤ËÂç¤­¤Ê¥ê¥¿¡¼¥ó¤òÀ¸¤à¡ÈºÇ¶¯¤ÎÅê