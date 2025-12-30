¸µAKB48¡¦¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÈÄÌîÍ§Èþ¤¬¡¢30Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¤½¤Ã¤¯¤ê¤ÈÏÃÂê¤ÎÌ¼¤È¤Î»Ñ¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÈÄÌîÍ§Èþ¡¢¤½¤Ã¤¯¤ê4ºÐÌ¼¤Î¡È´é½Ð¤·¡É¥·¥ç¥Ã¥È²ÈÂ²¥·¥ç¥Ã¥È¤â¡Ê7Ëç¡ËÌ¼¤ÎÃÂÀ¸Æü¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤ä¡¢¼·¸Þ»°¤Ê¤É°¦¾ð¤¢¤Õ¤ì¤ëSNSÅê¹Æ¤ËÂ¿¤¯¤ÎÈ¿¶Á¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÈÄÌî¡£º£²ó¤ÏÌ¼¤È¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤òÊó¹ð¡£¡Ö¤É¤ó¤Ê¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ò²á¤´¤·¤¿¡©²¿ËçÌÜ¤¬¹¥¤­¡©¡×¤È¡¢²ÈÂ²3¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¤òÊ£¿ôËçÈäÏª¤·¤¿¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤á¤Ã