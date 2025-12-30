¥³¥¹¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¡¢2¿ÍÁÈ¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Ö¤á¤ê¡Á¤Ý¤Ã¤Ô¤ó¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡¦ÊÆÁÒ¤ß¤æ¤¬30Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥½¥í¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤¹¤ë¤È¡¢¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¥Ç¥«½÷¡×ÏÃÂê¤Î¥³¥¹¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¡¢ÏÃÂêÊ¨Æ­¡È¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¡É¥é¥¦¥ó¥É¥¬¡¼¥ë»Ñ¤Ê¤É¡Ê7Ëç¡ËÊÆÁÒ¤Ï¡Ö12¡¿30⁡¤Ï KNOCKOUT¤òÀäÂÐ¸«¤Ê¤­¤ã¤Í¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¡¢¥é¥¦¥ó¥É¥¬¡¼¥ë°áÁõ»Ñ¤òÈäÏª¡£¤Ê¤ª¥¨¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤Ï¡Ö²ÈÄí¤Î»ö¾ð¤Î°Ù¡¢ËÜÆü¥é¥¦¥ó¥É¥¬¡¼¥ë¤ò