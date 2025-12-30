¼Ì¿¿¤Ï¡¢º£µ¨°ìÈÖ¤Î¶¯Îõ´¨µ¤¤¬Æî²¼¡¢Ê¿ÃÏ¤Ç¤âÀÑÀã¤È¤Ê¤Ã¤¿12·î27ÆüÄ«¤ÎÉÙ»³¸©¹â²¬»Ô¸Å¾ë¸ø±àÆâ¤Î¥ï¥ó¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£ËÌÎ¦ÃÏÊý¤Î12·î¤ÎÊ¿¶Ñµ¤²¹(29ÆüËø)¤Ï¡¢Ê¿Ç¯¤è¤ê¤«¤Ê¤ê¹â¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢2024Ç¯¤Î12·î¤Ë¤Ï¸«¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿Ááºé¤­¤ÎÇß¡¦¥³¥¦¥È¥¦¥¸¤¬Ç¯Æâ¤ËÊ£¿ô¤ÎÇß±à¤Ç³«²Ö¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¸å¡¢Ç¯»Ï¤Ë¤«¤±¤Æ¶¯¼å¤òÉÕ¤±¤Ê¤¬¤é¤â´¨ÇÈÅþÍè¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¿ÈÂÎ¤ËÂç¤­¤ÊÉéÃ´¤¬¤«¤«¤ë»þ´ü¤ËÆþ¤ê¤Þ¤¹¡£¥Ò¡¼¥È¥·¥ç¥Ã¥¯Åù¤Ë¤Ï½½Ê¬Ãí°Õ¤·