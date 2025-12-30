º£Ç¯7·î¤ËÆüËÜÂåÉ½¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¥É¥¤¥Ä2Éô¤Î¥Õ¥©¥ë¥È¥¥¥Ê¡¦¥Ç¥å¥Ã¥»¥ë¥É¥ë¥Õ¤Ï12·î30Æü¡¢¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹­Åç¤«¤éMFÅÄÃæÁï¤¬´°Á´°ÜÀÒ¤Ç²ÃÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£ÅÄÃæ¤Ï2002Ç¯8·î13ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢Ä¹Ìî¸©½Ð¿È¤Î23ºÐ¡£¾ÅÆî¥Ù¥ë¥Þ¡¼¥ì¤Î²¼ÉôÁÈ¿¥¤«¤é¥È¥Ã¥×¾º³Ê¤ò²Ì¤¿¤·¡¢2020Ç¯¤«¤éJ1¤ÇËÜ³ÊÅª¤Ë½Ð¾ì¤ò½Å¤Í¤¿¡£2022Ç¯¤Ë¤Ï¥Ù¥ë¥®¡¼1ÉôKV¥³¥ë¥È¥ì¥¤¥¯¤Ë´ü¸ÂÉÕ¤­°ÜÀÒ¤·¡¢²¤½£Ä©Àï¤ò·Ð¸³¡£2023Ç¯¤Ë¾ÅÆî¤ØÉüµ¢¤·¤¿¤Î¤Á¡¢2025Ç¯