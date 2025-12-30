３０日、２０２５年国際情勢・中国外交シンポジウムで基調講演を行う王毅氏。（北京＝新華社記者／李鑫）【新華社北京12月30日】中国の王毅（おう・き）共産党中央政治局委員・外交部長は30日、北京で開かれた2025年国際情勢・中国外交シンポジウムで演説し、中国統一の大業を阻もうとするたくらみは必ず失敗に終わると強調した。王氏は次のように述べた。台湾問題は中国の内政であり、中国の核心的利益中の核心である。