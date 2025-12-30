¥×¥íÌîµå¡¦³ÚÅ·¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿Á°ÅÄ·òÂÀÅê¼ê¤¬30Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¹­Åç¤ÎÐòß·ÍãÁª¼ê¡¢ÂçÀ¥ÎÉÂçÃÏÅê¼ê¤È¤Î¥¹¥ê¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£Á°ÅÄÅê¼ê¤Ï2016Ç¯¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼Ä©Àï¤·¡¢Íèµ¨¤«¤éÆüËÜµå³¦¤ÇÏÓ¤ò¿¶¤ë¤¤¤Þ¤¹¡£°ÜÀÒ¤ÎºÝ¤Ë¤Ï¼«¿È¤ÎInstagram¤Ç¸ÅÁã¡¦¹­Åç¤Ø¤ÎÉüµ¢¤òË¾¤à¤â¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬¤Ê¤¯¡¢¿·Å·ÃÏ¡¦³ÚÅ·¤Ç¡Ö¥Á¡¼¥à¤Î°Ù¤Ë¼«Ê¬¤ÎÁ´¤Æ¤òÊû¤²¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¹¡×¤È¿·¤¿¤Ê»×¤¤¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£11·î¤Ë»£¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢¾Ð´é¤Ç¸ª¤ò