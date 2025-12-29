¥í¥Ð¡¼¥È¡¦¥«¡¼¥¯¥Þ¥ó¤Ë¤è¤ëÆ±Ì¾¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¤ò¸¶ºî¤È¤·¡¢À¤³¦ÅªÂç¥Ò¥Ã¥È¤òµ­Ï¿¤·¤¿¡Ø¥¦¥©¡¼¥­¥ó¥°¡¦¥Ç¥Ã¥É¡Ù¡£U-NEXT¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ÎÁ´11¥·¡¼¥º¥ó¤Î»úËëÈÇ¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¿áÂØÈÇ¤âÇÛ¿®Ãæ¤À¡£ ¡Ú2025Ç¯´Ö¥é¥ó¥­¥ó¥°¡Û¡Ø¥¦¥©¡¼¥­¥ó¥°¡¦¥Ç¥Ã¥É¡Ù¥·¥ê¡¼¥º ¥È¥Ã¥×20