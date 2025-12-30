Á´¹ñ¹â¹»¥é¥°¥Ó¡¼Âç²ñ¤Ï30Æü¡¢ÅìÂçºå»Ô¤Î²Ö±à¥é¥°¥Ó¡¼¾ì¤Ç2²óÀï¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ÀÐÀî¸©ÂåÉ½¤ÎÆüËÜ¹Ò¶õÀÐÀî¤ÏÊ¼¸Ë¸©ÂåÉ½¤Î´ØÀ¾³Ø±¡¤ÈÂÐÀï¤·¤Þ¤·¤¿¡£½éÀï¤òÆñ¤Ê¤¯ÆÍÇË¤·¤¿¹Ò¶õÀÐÀî¤Ï¾¡¤Ã¤Æ6Âç²ñ¤Ö¤ê¤Î3²óÀï¿Ê½Ð¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£Á°È¾4Ê¬¤Ë»î¹ç¤¬Æ°¤­¤Þ¤¹¡£¹Ò¶õÀÐÀî¤Ï¥´¡¼¥ë¥é¥¤¥ó¤Þ¤Ç»Ä¤ê5¥á¡¼¥È¥ë¤Ç¥é¥¤¥ó¥¢¥¦¥È¤ò¥­¡¼¥×¡£ºÇ¸å¤Ï¥­¥ã¥×¥Æ¥ó¤ÎÈø¼Ç¤¬ÍÞ¤¨¤ÆÀèÀ©¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¸å¡¢¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥´¡¼¥ë¤ä¥È¥é¥¤¤Ç¼ºÅÀ¤·¡¢5¡Ý13¤ÇÁ°È¾¤òÀÞ¤êÊÖ¤·¤Þ¤¹¡£