¡ãÅ·µ¤¡äËÌ³¤Æ»¡ÁËÌÎ¦¤ÏÀã¡¢»³±¢¤Ï¼¾¤Ã¤¿Àã¤ä±«¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÅìËÌ¤òÃæ¿´¤ËÂçÀã¤Ë¤Ê¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Àã¤Ë¤è¤ë¡¢¿·´´Àþ¤äÈô¹Ôµ¡¤ÎÃÙ¤ì¡¢¹âÂ®Æ»Ï©¤ÎÄÌ¹Ô»ß¤á¤Ê¤É¤ËÃí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£´ØÅì¤Ê¤ÉÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤ÏÀ²¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¡ãÍ½ÁÛµ¤²¹¡ÊºÇÄã/ºÇ¹â¡Ë¡äÄ«¤Ï¡¢ËÌÆüËÜ¤äÆâÎ¦¤ÇÉ¹ÅÀ²¼¤Þ¤ÇÎä¤¨¹þ¤à¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤¿¤À¡¢Ê¿Ç¯ÊÂ¤ß¤«Ê¿Ç¯¤è¤ê¹â¤¯¡¢¶ËÃ¼¤ÊÎä¤¨¹þ¤ß¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÆüÃæ¤Ï¡¢30Æü¤è¤êÄã¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ³¤Â¦¤Ï30Æü¤è¤ê5