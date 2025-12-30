²Î¼ê¤ÎÆ£¤¢¤ä»Ò¤µ¤ó¤¬30Æü¡¢¼«¿È¤Î¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£°¦Ç­¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Åê¹Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡ÚÆ£¤¢¤ä»Ò¡Ûº£Ç¯ºÇ¸å¤Î¿È»ÙÅÙ¡ÖÌäÂê¤Ï¤¸¤ã¤³¤À¤Í¡Á¡×¶ìÇº¤ò¹ðÇò¡Ö¤»¤Ã¤«¤¯¤Î¤ª¤â¤Á¤ã¤âÄÞ¤¬°ú¤Ã¤«¤«¤Ã¤Æ¤ë¤·¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÉÂ±¡¤ÇÀÚ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤·¤«¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¡×Æ£¤µ¤ó¤Ï¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¡Úº£Ç¯ºÇ¸å¤Î¿È»ÙÅÙ¡Û¤È¤·¡¢°¦Ç­¤¿¤Á¤È¤Î?ÄÞ¤­¤ê?¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î´Ø·¸À­¤ò²èÁü¤È¶¦¤Ë½ñ¤­ÄÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤º»Ï¤á¤Ë¡¢Àè½»Ç­¤Î¥Þ¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖºÇ