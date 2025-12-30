¡Ú¿·²Ú¼ÒËÌµþ12·î30Æü¡ÛÃæ¹ñ¿ÍÌ±²òÊü·³ÅìÉôÀï¶è¤Ï30Æü¡¢ÂæÏÑÅçÅìÉô¤Î³¤°è¤Ç¡¢¶¯½±ÍÈÎ¦´ÏÊÔÂâ¡¢¶îÃà´ÏÊÔÂâ¡¢Ìµ¿Íµ¡¤Ê¤É¤ÎÊ¼ÎÏ¤òÆ°°÷¤·¡¢Î©ÂÎÅª¤ÊÉôÂâÅ¸³«¤äÀº±ÔÉôÂâ¤Ë¤è¤ëµÞ½±¡¢½ÅÍ×¹ÁÏÑ¤ÎÃ¥¼è¡¦À©°µ¤Ê¤É¤Î±é½¬¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¡£¤³¤ì¤é¤Î·±Îý¤Ë¤è¤ê¡¢ÊÔÂâ´Ö¤ÎÏ¢·È¤äÂÎ·ÏÅª¤ÊºîÀïÇ½ÎÏ¡¢ÀºÌ©ÂÇ·âÇ½ÎÏ¤Ê¤É¤ò¸¡¾Ú¤·¤¿¡£