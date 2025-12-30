¼êÈ´¤­¡¦×ÖÅÙ¤Ê¤·¤Ç±¿Å¾ÂÎ¸³¤òÅ°ÄìÉ¾²Áº£Ç¯¤â¡¢ÄºÅÀ¤òÁª¤Ö»þ¤¬Íè¤¿¡£1Ç¯´Ö¤Ë»î¾è¤·¤¿¿·¤¿¤Ê¥â¥Ç¥ë¤ÎÃæ¤Ç¡¢ºÇ¤â±¿Å¾ÂÎ¸³¤Î´î¤Ó¤¬Âç¤­¤¤¡Ö¥Ù¥¹¥È¡¦¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¥º¥«¡¼¡×¤ò·è¤á¤ë¡¢¥Ù¥¹¥È¡¦¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¥º¥«¡¼Áª¼ê¸¢¡ÖBBDC¡×¤¬Ëë¤ò³«¤±¤ë¡£¡Ú²èÁü¡Û±¿Å¾ÂÎ¸³¥­¥ó¥°¤Ï¡©¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥«¡¼¤Ë¥Û¥Ã¥È¥Ï¥Ã¥ÁBBDC 2025 10Âæ¤Î¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¼ÖÎ¾Á´304ËçÆü¡¹¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥¯¥ë¥Þ¤òÉ¾²Á¤¹¤ëAUTOCAR¤À¤«¤é¡¢¥°¥ì¡¼¥È¥Ö¥ê¥Æ¥óÅç¤Ë¤¢¤ë¥µ¡¼¥­¥Ã¥È¤ÏËØ¤ÉÁö¤ê¿Ô