Æü¶ä¤¬Íø¾å¤²¤¹¤ë¤Ê¤«¡¢3¥á¥¬¥Ð¥ó¥¯¤¬½»Âð¥í¡¼¥ó¤Î¸ÇÄê¶âÍø¤ò¤½¤í¤Ã¤Æ°ú¤­¾å¤²¤Þ¤¹¡£Âç¼ê3¹Ô¤Ï¡¢2026Ç¯1·î¤ËÅ¬ÍÑ¤¹¤ë½»Âð¥í¡¼¥ó¶âÍø¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£»°É©UFJ¶ä¹Ô¤Ï10Ç¯¸ÇÄê¤ÎºÇÍ¥¶ø¶âÍø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢12·î¤«¤é0.42¡ó°ú¤­¾å¤²¤Æ2.68¡ó¤Ë¤¹¤ë¤Û¤«¡¢»°°æ½»Í§¶ä¹Ô¤Ï0.3¡ó°ú¤­¾å¤²¤Æ2.65¡ó¤Ë¡¢¤ß¤º¤Û¶ä¹Ô¤Ï0.25¡ó°ú¤­¾å¤²¤Æ2.55¡ó¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£12·î¡¢Æü¶ä¤¬Íø¾å¤²¤¹¤ë¤Ê¤«¡¢Ä¹´ü¶âÍø¤ÎÂåÉ½Åª¤Ê»ØÉ¸¤Ç¤¢¤ë10Ç¯Êª¤Î¹ñºÄ¤ÎÍø²ó¤ê¤¬27Ç¯¤Ö¤ê¤Î¿å½à