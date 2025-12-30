¥µ¥Ã¥«¡¼¸µÆüËÜÂåÉ½¡¦»°±ºÃÎÎÉÁª¼ê¤Î5Ç¯¤Ö¤ê¤ÎJ¥ê¡¼¥°Éüµ¢¤¬·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£58ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿º£¤â¤Ê¤ª¸½Ìò¤òÂ³¤±¤ë¡È¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡É»°±ºÃÎÎÉÁª¼ê¤¬Íè¥·¡¼¥º¥ó¡¢J3¤ÎÊ¡Åç¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉFC¤Ø´ü¸ÂÉÕ¤­°ÜÀÒ¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£J3¤Î¥¯¥é¥Ö²ÃÆþ¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¡¢²£ÉÍFC»þÂå¤Î2021Ç¯°ÊÍè5Ç¯¤Ö¤ê¤ÎJ¥ê¡¼¥°Éüµ¢¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£»°±ºÁª¼ê¤Ï¥¯¥é¥Ö¤òÄÌ¤¸¡¢¡Ö¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢¿·¤¿¤Ê¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥µ¥Ã¥«¡¼¤ËÂÐ¤¹¤ë¾ðÇ®¤Ï¡¢Ç¯Îð¤ò½Å¤Í¤Æ¤â