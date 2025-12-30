ÀéÍÕ¸©´Û»³»Ô¤Ç¡¢¾èÍÑ¼Ö¤Ê¤É6Âæ¤¬Íí¤à»ö¸Î¤¬¤¢¤ê¡¢1¿Í¤¬»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£30Æü¸áÁ°10»þÈ¾¤´¤í¡¢´Û»³»ÔÀµÌÚ¤Î¸òº¹ÅÀ¤Ç¡¢¥È¥é¥Ã¥¯¤È¾èÍÑ¼Ö4Âæ¡¢¤½¤ì¤Ë¥Ð¥¤¥¯¤Î·×6Âæ¤¬Íí¤à»ö¸Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î»ö¸Î¤Ç¡¢50Âå¤¯¤é¤¤¤ÎÃËÀ­1¿Í¤¬»àË´¤·¡¢40Âå¤ÎÃËÀ­¤¬½Å½ý¡¢¤Û¤«¤ËÃË½÷5¿Í¤¬¤±¤¬¤ò¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£·Ù»¡¤¬»ö¸Î¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£