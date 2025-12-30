Åìµþ¡¦À¤ÅÄÃ«¶è¤Ç°ì²È4¿Í¤¬»¦³²¤µ¤ì¤¿»ö·ï¤«¤é30Æü¤Ç25Ç¯¤È¤Ê¤ê¡¢°ì²È¤¬Ì²¤ëÊèÁ°¤Ç¤Ï´Ø·¸¼Ô¤é¤¬»ö·ï¤Î²ò·è¤ò´ê¤¤¤Þ¤·¤¿¡£2000Ç¯12·î¡¢Åìµþ¡¦À¤ÅÄÃ«¶è¤Î½»Âð¤Ç¡¢µÜß·¤ß¤­¤ª¤µ¤ó°ì²È4¿Í¤¬»¦³²¤µ¤ì¤¿»ö·ï¤Ï¡¢Ì¤²ò·è¤Î¤Þ¤Þ30Æü¤ÇÈ¯À¸¤«¤é25Ç¯¤¬·Ð¤Á¤Þ¤¹¡£»ö·ï¤Î²ò·è¤ò´ê¤¦»Ù±ç¼Ô¤é¤Ï30Æü¸áÁ°¡¢ºë¶Ì¸©¤Ë¤¢¤ë°ì²È¤¬Ì²¤ëÊè¤òË¬¤ì¡¢ÊèÁ°¤Ë¼ê¤ò¹ç¤ï¤»¤Þ¤·¤¿¡£ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Î¤¿¤á»²²Ã¤ò¸«Á÷¤Ã¤¿¤ß¤­¤ª¤µ¤ó¤ÎÊì¡¦Àá»Ò¤µ¤ó¤Ï¡¢26Ç¯Á°¤Ëµ¯¤­¤¿Ì¾¸Å²°