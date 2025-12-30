1974Ç¯¡¢ÁíÍý½¢Ç¤¤«¤éÌó2Ç¯¤ò·Þ¤¨¤¿ÅÄÃæ³Ñ±É»á¤¬¡¢¿·³ã¸©¿ÍÂç²ñ¤Ç¸ì¤Ã¤¿¡Ö¸Þ¤Ä¤ÎÂçÀÚ¤Ê¤³¤È¡×¤È¡Ö½½¤ÎÈ¿¾Ê¡×¡£Àï¸åÆüËÜ¤Î¤¢¤êÊý¤ò¸«¤Ä¤á¡¢¿Í´Ö¤Î¾ò·ï¤òÌä¤¦¸ÀÍÕ¤Ç¤¢¤ë¡£ºî²È¡¦»³²¬ÁñÈ¬»á¤ò·Þ¤¨¡¢Ìó50Ê¬¤Ë¤ï¤¿¤êÎ¨Ä¾¤«¤Ä¿¿·õ¤ÊµÄÏÀ¤¬¸ò¤ï¤µ¤ì¤¿ËÜÂÐÃÌ¡£Ìó50Ç¯¤Î»þ¤ò·Ð¤Æ¡¢ÅÄÃæ»á¤¬Åö»þ¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¥·¥êー¥º¤Ç¿¶¤êÊÖ¤ë¡£º£²ó¤Ï¡¢ÅÄÃæ»á¤¬³°¸ò¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¿ÍýÍ³¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¶¤êÊÖ¤ë¡£(Á´6²ó¡¿4²óÌÜ) ¢£ÅÄÃæ»á¤¬³°¸ò¤ò