¡Ú¿·²Ú¼ÒËÌµþ12·î30Æü¡ÛÃæ¹ñ³°¸òÉô¤ÎÊóÆ»´±¤Ï30Æü¡¢´Ú¹ñ¤ÎÍûºßÌÀ¡Ê¥¤¡¦¥¸¥§¥ß¥ç¥ó¡ËÂçÅýÎÎ¤¬½¬¶áÊ¿¡Ê¤·¤å¤¦¡¦¤­¤ó¤Ú¤¤¡Ë¹ñ²È¼çÀÊ¤Î¾·¤­¤Ë±þ¤¸¡¢2026Ç¯1·î4¡Á7Æü¤ËÃæ¹ñ¤ò¹ñÉÐ¤È¤·¤ÆË¬Ìä¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£