ÀÔ¿ñÂ»½ý¤Î¤¿¤á¼Ö¤¤¤¹¤Ç³èÆ°¤¹¤ë¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ú²¾ÌÌ½÷»Ò¡Û¤ÎÃö¼í¤È¤â¤«¤µ¤ó¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¿´¤Ê¤¤ÈãÈ½¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢¼«¿È¤Î¹Í¤¨¤òÆ°²è¤ÇÅê¹Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú?¼Ö¤¤¤¹¥¢¥¤¥É¥ë?Ãö¼í¤È¤â¤« ¡Û¡ÖÃæÅÓ¤À¤«¤é¥Ê¥á¤Æ¤ë¡×ÈãÈ½¤ÎÀ¼¤ËÈ¿ÏÀ¡Ö¼Ö°Ø»ÒÀ¸³è¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¯¤Æ¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡×¼«¿È¤Î¹Í¤¨¤ò½Ò¤Ù¤ëÆ°²èÆâ¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÃæÅÓ¾ã³²¤À¤«¤é¥Ê¥á¤Æ¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤¿¡×¤È¤Î¥Æ¥í¥Ã¥×¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤