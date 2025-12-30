12·î29Æü¡¢4¿ÍÁÈ¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦aespa¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤¬¹¹¿·¤µ¤ì¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¥Ë¥ó¥Ë¥ó¤¬¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤Ë´¶À÷¤·¤¿¤¿¤á¡¢Âç¤ß¤½¤«¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡ØÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¤Ø¤Î½Ð±é¤ò¼­Âà¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£ËÜÈÖ¤ò2Æü¸å¤Ë¹µ¤¨¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤ÎÆÍÁ³¤ÎÈ¯É½¤Ë¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤ÏÆ°ÍÉ¤È¤È¤â¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê°Õ¸«¤¬Èô¤Ó¸ò¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¸ø¼°È¯É½¤Ë¤è¤ë¤È¡¢°å»Õ¤Î¿ÇÃÇ¤ò¼õ¤±¤¿¤¦¤¨¤Ç¤ÎÈ½ÃÇ¤À¤È¤¤¤¤¡¢¥°¥ë¡¼¥×¼«ÂÎ¤Ï3¿Í¤Ç½Ð±é¤¹¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤ì