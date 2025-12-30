É®¼Ô¤Î¤´¶á½ê¤µ¤ó¤¬ÂÎ¸³¤·¤¿½ÐÍè»ö¤Ç¤¹¡£Â©»Ò¤¬Ï¢¤ì¤Æ¤­¤¿·ëº§Áê¼ê¤Î½÷À­¤Ï¡¢ÇÉ¼ê¤Ê³°¸«¤Î½÷À­¡£¤É¤¦¤·¤Æ¤âÊÐ¸«¤ò»ý¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢Â©»Ò¤ÈÈà½÷¤Î·ëº§¸å¤âµ÷Î¥¤ò¤ª¤¤¤ÆÀÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡Ä¡Ä¤È¤¢¤ë½ÐÍè»ö¤ò¤­¤Ã¤«¤±¤ËÈà½÷¤È¤Î´Ø·¸¤ËÊÑ²½¤¬Ë¬¤ì¤Þ¤¹¡£ Â©»Ò¤ÎÈà½÷¤Î³°¸«¤ËÊÐ¸«