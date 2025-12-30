養鶏場のニワトリから高病原性鳥インフルエンザの感染が確認され、約24万羽の殺処分が始まりました。埼玉県嵐山町の養鶏場では29日、ニワトリ42羽が死んでいるのが見つかり、遺伝子検査の結果、高病原性鳥インフルエンザの陽性が確認されました。県は30日朝から、飼育されている約24万羽の殺処分を進めています。