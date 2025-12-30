¢£¡ØÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë3ÆüÌÜ¡Ê30Æü¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ« NHK¥Û¡¼¥ë¡Ë°½À¥¤Ï¤ë¤«¡Ê40¡Ë¡¢Í­µÈ¹°¹Ô¡Ê51¡Ë¡¢º£ÅÄÈþºù¡Ê28¡Ë¡¢ÎëÌÚÆàÊæ»Ò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê43¡Ë¤¬¡¢ÊóÆ»¿Ø¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¡£¡Ú½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¡Ûµ¤¹ç½½Ê¬¡ª¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤ë°½À¥¤Ï¤ë¤«¡õÍ­µÈ¹°¹Ô¡õº£ÅÄÈþºù¤é4²óÌÜ¤Î¹ÈÇò»Ê²ñ¤È¤Ê¤ë°½À¥¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¥Á¥ã¡¼¥ß¥ó¥°¤Ê¡È¤«¤ß¡É¤Ã¤×¤ê¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤­¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Î¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë²ñ¸«¤Ç¤â¡ÖÂç¸æ½ê¤ÎÊý¡È¤Ê¤É¤Ê¤É¤Ê¤Î¤Ç¡É¡Ä¡×¤È¡¢