¹ñÆâ³°¤«¤éÂ¿¤¯¤Î´Ñ¸÷µÒ¤¬Ë¬¤ì¤ë·§ËÜ»Ô¤Î¤¯¤Þ¥â¥ó¥¹¥¯¥¨¥¢¤Ç¤Ï¡¢»Å»öÇ¼¤á¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥¹¥Æー¥¸¤Ç¤Ï¤¯¤Þ¥â¥ó¤¬2025Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¥¯¥¤¥º¤Ê¤É¤ÇË¬¤ì¤¿¿Í¤È¸òÎ®¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¢£¤¯¤Þ¥â¥ó¡ÖÍèÇ¯¤â¥¦¥Þ¤«¤â¤ó¤Ð¤¿¤¯¤µ¤ó¿©¤Ù¤Æ¡¢¥¦¥Þ¤¯¤¤¤¯°ìÇ¯¤Ë¤¹¤ë¥âー¥ó¡ª¡×2026Ç¯¤Î¤¯¤Þ¥â¥ó¥¹¥¯¥¨¥¢¤Ç¤Î¥¹¥Æー¥¸¤Ï1·î4Æü¤«¤é¤Ç¤¹¡£