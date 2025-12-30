Âè£±£±´É¶è³¤¾åÊÝ°ÂËÜÉô¡ÊÆáÇÆ»Ô¡Ë¤Ï£³£°Æü¡¢²­Æì¸©ÀÐ³À»Ô¤ÎÀí³Õ½ôÅç²­¤ÎÀÜÂ³¿å°è¤Ç¡¢Ãæ¹ñ³¤·Ù¶É¤ÎÁ¥£´ÀÉ¤¬¹Ò¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¡£ÀÜÂ³¿å°èÆâ¤ÇÆ±¶É¤ÎÁ¥Çõ¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ïº£Ç¯¡¢ÄÌ»»£³£µ£¶Æü¤È¤Ê¤ê¡¢²áµîºÇÂ¿¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÇ¯´ÖºÇÂ¿¤Ï¡¢ºòÇ¯¤Î£³£µ£µÆü¤À¤Ã¤¿¡££±£±´É¤ÎºäËÜÀ¿»ÖÏºËÜÉôÄ¹¤Ï£³£°Æü¡¢¡Ö¹â¤¤¶ÛÄ¥´¶¤ò»ý¤Ã¤Æ´Æ»ë¡¦·Ù²ü¤ò¹Ô¤¤¡¢ÎäÀÅ¤Ë¤«¤Äµ£Á³¡Ê¤­¤¼¤ó¡Ë¤È¤·¤¿ÂÐ±þ¤ò·ÑÂ³¤¹¤ë¡×¤È¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò½Ð¤·¤¿¡£