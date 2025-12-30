¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹¿·³ã¤Ï12·î30Æü¡¢Ä¹Ã«Àî¸µ´õ¤¬V¡¦¥Õ¥¡¡¼¥ì¥óÄ¹ºê¤Ë´°Á´°ÜÀÒ¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¥×¥í¥­¥ã¥ê¥¢¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤¿¥ô¥¡¥ó¥Õ¥©¡¼¥ì¹ÃÉÜ¤Ç£´¥·¡¼¥º¥ó¤ò²á¤´¤·¡¢2024Ç¯¤Ë¿·³ã¤ËÉë¤¤¤¿Ä¹Ã«Àî¡£¥¯¥é¥Ö¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¡¢ÁÛ¤¤¤òÅÁ¤¨¤¿¡£¡Ö¿·³ã¤ÎÃÏ¤ËÍè¤Æ¤«¤é¤Î£²Ç¯´Ö¡¢ËÜÅö¤ËÂ¿¤¯¤ÎÊý¤Ë»Ù¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤ò¡¢¿´¤«¤é´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£åºÎï»ö¤À¤È»×¤ï¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¼«Ê¬¤ÎÁÛ¤¤¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£ËÍ