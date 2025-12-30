Á´¹ñ¹â¹»¥é¥°¥ÓーÂç²ñ¤Ï30Æü¡¢2²óÀï¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¸©ÂåÉ½¤ÎÄ¹ºêËÌÍÛÂæ¤ÏÆîËÌ³¤Æ»ÂåÉ½¤ÎÎ©Ì¿´Û·Ä¾Í¤Ë80ÂÐ7¤Ç¾¡Íø¤·¤Þ¤·¤¿¡£ 3²óÀï¤Ï1·î1Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢Ä¹ºêËÌÍÛÂæ¤ÏÆàÎÉ¸©ÂåÉ½¤Î¸æ½ê¼Â¶È¤ÈÂÐÀï¤·¤Þ¤¹¡£